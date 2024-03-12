Британская певица Лили Аллен заявила, что рождение детей «разрушило ее карьеру». Он этом она сказала в интервью Radio Times Podcast, написала The Independent.
Артистка подчеркнула, что любит своих детей, которые «дополняют ее». «Но в плане популярности они совершенно все испортили», — призналась Аллен.
По мнению певицы, совмещать семейную жизнь и карьеру невозможно. «Меня по-настоящему раздражает, когда люди говорят, что у тебя может быть все, потому что по правде это не так», — пояснила она.
Аллен отметила, что довольна своим выбором и рада, что отдала приоритет воспитанию детей. По ее мнению, она не могла поступить иначе из‑за воспитания ее собственных родителей — актера Кита Аллена и кинопродюсера Элисон Оуэн.
«Некоторые люди предпочитают карьеру своим детям, и это их прерогатива. Но моих родителей часто не было рядом, когда я была ребенком, и я чувствую, что это оставило нехорошие шрамы, которые я не хочу повторять», — сказала Аллен.
Певица родила дочерей Этель Мари и Марни Роуз в 2011 и 2013 годах, соответственно, в возрасте 26 и 27 лет. В данный момент Аллен 38 лет, она состоит в своем втором браке. Ее последний, четвертый по счету альбом вышел в 2018 году.