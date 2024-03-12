Даниель Брюль появился в роли Карла Лагерфельда в трейлере сериала «Becoming Karl Lagerfeld»

Disney+ опубликовал первый трейлер нового сериала «Becoming Karl Lagerfeld», рассказывающего о жизни легендарного немецкого модельера и фотографа Карла Лагерфельда. Премьера 6-серийного проекта состоится 7 июня 2024 года.
Роль Лагерфельда исполнит Даниель Брюль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки», «Гонка» и «Первый мститель: Противостояние». Режиссерами выступили Жером Салль («Принц жемчужного острова», «Двуличие») и Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп», «Рецидивистки»).
Сюжет сериала основан на книге Рафаэль Бакке «Кайзер Карл» и посвящен карьерному пути Лагерфельда — от работы неизвестным дизайнером одежды в 1972 году до должностей главного модельера итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, которые немец возглавлял вплоть до своей смерти.
Помимо Брюля в сериале также появятся Теодор Пеллерен («Все страхи Бо»), Арно Валуа («120 ударов в минуту»), Аньес Жауи («50 весенних дней»), Пол Спера («В эфире») и Сунньи Меллес («Треугольник печали»).