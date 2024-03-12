Даниель Брюль появился в роли Карла Лагерфельда в трейлере сериала «Becoming Karl Lagerfeld»

Сюжет сериала основан на книге Рафаэль Бакке «Кайзер Карл» и посвящен карьерному пути Лагерфельда — от работы неизвестным дизайнером одежды в 1972 году до должностей главного модельера итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, которые немец возглавлял вплоть до своей смерти.