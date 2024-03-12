На фестивале Canneseries покажут сериал «Франклин» с Майклом Дугласом и «Фоллаут»

Сегодня в 16:34
Фото: кадр из сериала «Франклин»/Apple Studios

На международном фестивале Canneseries состоится премьера сериала «Франклин», главную роль в котором исполнил Майкл Дуглас. Об этом сообщил Deadline.

Биографический мини-сериал расскажет об отце-основателе Соединенных Штатов Бенджамине Франклине. В основу сценария легла книга Стейси Шифф 2005 года «A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America».

Помимо Дугласа в проекте сыграют Ноа Джуп («Тихое место», «Ford против Ferrari»), Людивин Санье («Молодой Папа», «Люпен») и Дэниел Мейс («Комедиант», «Звезда»). Мировая премьера шоу запланирована на 12 апреля 2024 года.

Также на фестивале впервые покажут сериалы «Становясь Карлом Лагерфельдом» о жизни бессменного главного модельера Fendi и Chanel. Главную роль сыграет Даниель Брюль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки», «Гонка» и «Первый мститель: Противостояние».

Еще одним проектом, премьера которого состоится на фестивале, станет сериал «Фоллаут» по культовой компьютерной игре с Кайлом МакЛокленом («Твин пикс») и Эллой Пернелл («Армия мертвецов») в главных ролях. Сериал появится на стримингах 11 апреля. Фестиваль Canneseries пройдет с 5 по 10 апреля 2024 года.

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