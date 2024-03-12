На фестивале Canneseries покажут сериал «Франклин» с Майклом Дугласом и «Фоллаут»

Еще одним проектом, премьера которого состоится на фестивале, станет сериал «Фоллаут» по культовой компьютерной игре с Кайлом МакЛокленом («Твин пикс») и Эллой Пернелл («Армия мертвецов») в главных ролях. Сериал появится на стримингах 11 апреля. Фестиваль Canneseries пройдет с 5 по 10 апреля 2024 года.