В Германии ищут русских и чеченцев, которые воруют черемшу

Полиция Лейпцига объявила охоту на «русских и чеченцев», ворующих черемшу из аллювиального леса. Об этом пишет Bild.
Заповедный лес Аувальд находится почти в самом центре города, это один из последних сохранившихся в Европе первозданных лесов. Под деревьями в нем активно растет черемша, или дикий чеснок.
Собирание плодов на охраняемой природной территории строго запрещено и карается штрафом до 10 тыс. евро. Тем не менее людей это не останавливает, и полиция часто ловит правонарушителей. Для этого в лесу организовали патрули на велосипедах.
В то же время преступники тоже не так просты, говорят представители правоохранителей. По их информации, злоумышленники часто притворяются туристами, хотя на самом деле оставляют в лесу сменную одежду и вещи, бросают в заповедной зоне обертки от батончиков и влажные салфетки.
«Со стороны дороги людей не видно. Они уходят глубоко в лес, что нетипично для туристов. Закапывают вещи в лесу, чтобы переодеваться там. Они даже надевают наколенники, так как работают на земле весь день. Со стороны дороги также не видно хаоса, который они оставляют после себя. Они едят и справляют нужду прямо в лесу», — говорят в полиции.
«Преступниками часто являются русские или чеченцы. Там луковица черемши считается деликатесом более вкусным, чем чеснок», — сказала журналистам одна из полицейских.
По оценке ведомства, в 2023 году из лесов Лейпцига вынесли почти тонну черемши. Уже в этом году офицеры несколько раз задерживали нарушителей с крупными мешками растения, один из преступников пытался вынести сразу 50 кг черемши.