В Германии ищут русских и чеченцев, которые воруют черемшу

«Со стороны дороги людей не видно. Они уходят глубоко в лес, что нетипично для туристов. Закапывают вещи в лесу, чтобы переодеваться там. Они даже надевают наколенники, так как работают на земле весь день. Со стороны дороги также не видно хаоса, который они оставляют после себя. Они едят и справляют нужду прямо в лесу», — говорят в полиции.