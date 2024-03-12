Посмотрите первый тизер ААА-игры во вселенной «Первому игроку приготовиться»

Все свое свободное время он и его друзья проводят за компьютерной игрой OASIS, которая погружает в увлекательный мир виртуальной реальности, отвлекающей от насущных проблем. Создатель игры оставил в ней пасхальное яйцо, к которому ведут три ключа. Тот, кто доберется до него, получит 500 млрд долларов и контроль над OASIS.