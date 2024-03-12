Посмотрите первый тизер ААА-игры во вселенной «Первому игроку приготовиться»

Компания Readyverse Studios анонсировала ААА-игру Open по вселенной «Первому игроку приготовиться». Релиз состоится на Xbox Series X/S, PS5 и PC. Даты выхода пока нет.
Проект разрабатывается совместно с Эрнестом Клайном — автором книги, по которой в 2018 году вышел фильм. Создавать игру будет студия Walker Labs, в которую входят экс-сотрудники Microsoft, Epic Games и DICE.
Авторы тайтла обещают соревновательные режимы в стиле фильма, а также предметы и персонажи из разнообразных франшиз и фильмов. Например, одним из транспортных средств будет DeLorean из трилогии фильмов «Назад в будущее».
Фильм «Первому игроку приготовиться» режиссера Стивена Спилберга вышел в России 29 марта 2018 года. Его действие развивается в 2045 году, а сюжет рассказывает о подростке Уэйде Уоттсе, который живет в грязных трущобах под названием Штабеля.
Все свое свободное время он и его друзья проводят за компьютерной игрой OASIS, которая погружает в увлекательный мир виртуальной реальности, отвлекающей от насущных проблем. Создатель игры оставил в ней пасхальное яйцо, к которому ведут три ключа. Тот, кто доберется до него, получит 500 млрд долларов и контроль над OASIS.