В Индии родственники учеников взбирались на стену, чтобы передать шпаргалки во время экзамена

В сети распространилось видео, на котором друзья и родственники учеников 10 класса в индийском штате Харьяна забирались на стену здания, чтобы передать шпаргалки во время важного школьного экзамена.
Школа оказалась в центре крупного скандала из‑за списывания на экзаменах. Однако ее представители утверждают, что никакого списывания не было, и люди, взбирающиеся по стене, просто пытались помочь своим детям.
Однако некоторые источники утверждают, что люди полезли на стену после того как кто‑то сфотографировал вопросник для экзамена по физкультуре и поделился им с друзьями и родственниками учеников, ожидавшими на парковке за зданием, где проходили экзамены.
«Мужчины устроили хаос снаружи школы, а внутри не было никакого мошенничества. Хотя они пытались поговорить с учениками внутри, мы уверены, что ничего страшного не произошло», — говорится в заявлении сотрудников школы.
Несмотря на то, что руководство школы отрицает списывание, бывшие ученики утверждают, что это обычное явление.
«Это обычное дело. Друзья учеников бросают шпаргалки через оконные решетки, чтобы помочь ученикам на экзаменах. Большинство учителей не препятствуют этому», — сказал он.
Индия уже давно сталкивается с проблемой массового списывания на экзаменах. В 2015 году около 300 человек были арестованы в индийском штате Бихар за то, что помогали школьникам списывать на экзамене.