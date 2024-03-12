РКН: доходы крупных блогеров в Instagram* выросли на 35%. Рекламодатели потратили 900 млн рублей

Ассоциация блогеров и агентств подсчитала, что выручка крупных блогеров в этой соцсети выросла на 35% год к году. По ее данным, у пяти инфлюэнсеров с аудиторией до 13,5 млн человек чаще всего интеграции покупали бренды одежды и аксессуаров, еды и напитков, контентных платформ, косметики и техники.