РКН: доходы крупных блогеров в Instagram* выросли на 35%. Рекламодатели потратили 900 млн рублей

Российские рекламодатели потратили на рекламу в Instagram* 900 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.
Ассоциация блогеров и агентств подсчитала, что выручка крупных блогеров в этой соцсети выросла на 35% год к году. По ее данным, у пяти инфлюэнсеров с аудиторией до 13,5 млн человек чаще всего интеграции покупали бренды одежды и аксессуаров, еды и напитков, контентных платформ, косметики и техники.
Наибольшие доходы получили Клава Кока — 21,2 млн рублей, Карина Нигай — 18,2 млн, Анна Хилькевич — 9,9 млн, Карина Кросс — 8,6 млн и Дава — 4,7 млн.
Среди брендов лидерами по числу интеграций стали Finn Flare и Kari, напитки Green Milk, чипсы Golden Life, сервисы экосистемы «Яндекс», «ВКонтакте», Yappy, Rutube, а также «Золотое яблоко» и «Айстудио.рф».
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.