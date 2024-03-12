«Убийцы цветочной луны» стали третьим фильмом Скорсезе без единого «Оскара» в 10 номинациях

Лично у Скорсезе есть лишь одна статуэтка — он завоевал ее за режиссуру «Отступников», хотя всего мог выиграть 16 премий (в это число входят также номинации за лучший фильм и адаптированный сценарий). Десять раз он был назван в числе лучших режиссеров — это на одну номинацию больше, чем у Спилберга, но на две меньше, чем у Уильяма Уайлера.