«Убийцы цветочной луны» стали третьим фильмом Скорсезе без единого «Оскара» в 10 номинациях

Сегодня в 11:15
Фото: кадр из видео GQ/YouTube

«Убийцы цветочной луны» стали третьим фильмом Мартина Скорсезе, который был представлен в 10 номинациях на «Оскар» и не победил ни в одной. На удивительную статистику обратил внимание IndieWire.

Кроме ленты с Леонардо Ди Каприо и Лили Глэдстоун, мимо 10 статуэток ранее пролетели «Ирландец» с Робертом Де Ниро и «Банды Нью-Йорка» в 2003 году. К тому же четыре из пяти последних картин Скорсезе не получали «Оскаров» совсем, хотя были представлены в разных категориях 26 раз.

Ноль побед в 10 номинациях «Оскара» для одного фильма — это почти рекордные цифры. Громче мимо наград пролетали только «Цветы лиловые полей» Стивена Спилберга в 1986-м и «Поворотный пункт» Герберта Росса в 1976 году — оба фильма могли получить по 11 наград, но им не досталось ни одной.

Лично у Скорсезе есть лишь одна статуэтка — он завоевал ее за режиссуру «Отступников», хотя всего мог выиграть 16 премий (в это число входят также номинации за лучший фильм и адаптированный сценарий). Десять раз он был назван в числе лучших режиссеров — это на одну номинацию больше, чем у Спилберга, но на две меньше, чем у Уильяма Уайлера.

Всего 18 лент постановщика получали 102 номинации на главную голливудскую премию и были награждены 21 раз. При этом Скорсезе появляется среди возможных победителей уже в шести разных десятилетиях. Впервые это случилось в 1977 году, когда «Таксист» получил 4 номинации.

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