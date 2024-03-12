Джимми Киммел рассказал, что руководство ABC было в ужасе от голого Джона Сины

Сегодня в 11:47
Фото: Robert Gauthier/Getty Images

Комик и ведущий прошедшей премии «Оскар» Джимми Киммел рассказал, что руководство ABC было в ужасе от голой выходки Джона Сины.

По его словам, чтобы эта сценка вошла в эфир, был пройден нелегкий путь. «Были встречи и совещания, электронные письма и телефонные звонки. Люди потели, кто‑то даже плакал. А когда они поняли, что мы не собираемся принимать отказ… началось бурное обсуждение конверта», — сказал Киммел.

После этого ведущий показал конверт, который руководство хотело использовать в сценке. Он был размером с коробку из‑под обуви. В итоге Киммел и его команда смогли договориться на конверт поменьше. «Я хочу поздравитть Джона Сину. Ты произвел фурор. Очень редко идея буквально переходит границы, а эта — перешла», — добавил он.

Вице-президент Disney (владеет каналом ABC) Роб Миллс заявил, что продюсеры церемонии получили добро на эту сцену после некоторых условий. На конверте не должно было быть выпуклостей и трещин.

«Кроме того, мы задались вопросом: „А что будет, если он уронит эту карту?“ Поэтому мы постарались сделать так, чтобы он выглядел как кукла Кен спереди», — сказал Миллс. Он добавил, что команда также прикрыла Сину сзади и прикрепила липучкой гигантский конверт спереди, чтобы он не упал.

Голый Сина стал отсылкой к знаменитому инциденту на церемонии вручения «Оскара» в 1974 году. Тогда голый мужчина выбежал за ведущим Дэвидом Нивеном, когда тот представлял Элизабет Тейлор для вручения награды за лучший фильм.

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