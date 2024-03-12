Джимми Киммел рассказал, что руководство ABC было в ужасе от голого Джона Сины

«Кроме того, мы задались вопросом: „А что будет, если он уронит эту карту?“ Поэтому мы постарались сделать так, чтобы он выглядел как кукла Кен спереди», — сказал Миллс. Он добавил, что команда также прикрыла Сину сзади и прикрепила липучкой гигантский конверт спереди, чтобы он не упал.