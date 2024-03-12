Умер автор хита «All by Myself» Эрик Кармен

«Я только что узнал новость о том, что мой друг и бывший клиент Эрик Кармен скончался. Его таланты были всемирно известны, а его наследие как автора песен известно во всей индустрии. Его песни исполняли все — от Селин Дион до Хэнка Уильямса-младшего. Его будет очень не хватать», — говорится в заявлении бывшего менеджера Кармена — Дэвида Сперо.