Умер автор хита «All by Myself» Эрик Кармен

В возрасте 74 лет умер поп-певец и автор хита «All by Myself» Эрик Кармен. Об этом говорится на сайте музыканта.
«С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — говорится в заявлении. Причина смерти не называется.
«Я только что узнал новость о том, что мой друг и бывший клиент Эрик Кармен скончался. Его таланты были всемирно известны, а его наследие как автора песен известно во всей индустрии. Его песни исполняли все — от Селин Дион до Хэнка Уильямса-младшего. Его будет очень не хватать», — говорится в заявлении бывшего менеджера Кармена — Дэвида Сперо.
Кармен родился в 1949 году в пригороде Кливленда. Впервые он прославился благодаря хиту группы Raspberries «Go All the Way». Группа расспалась в середине 1970-х, и затем музыкант начал успешную сольную карьеру, выпустив «All by Myself» и «Never Gonna Fall in Love Again».