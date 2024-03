Умер автор хита «All by Myself» Эрик Кармен

Кармен родился в 1949 году в пригороде Кливленда. Впервые он прославился благодаря хиту группы Raspberries «Go All the Way». Группа расспалась в середине 1970-х, и затем музыкант начал успешную сольную карьеру, выпустив «All by Myself» и «Never Gonna Fall in Love Again».