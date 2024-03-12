«Понятия не имею, как я там оказался»: Майкл Китон о появлении в «Морбиусе»

Также у Китона осталось позитивное впечатление от встречи с Джаредом Лето на площадке. «Он такой интересный человек. Знаете, мы мило пообщались в конце съемок. И я все понял [о его персонаже]. Я понял это сразу, как только появился. Не буду ему мешать. Да, очень, очень [увлечен своим актерским методом]. И я не хотел бы смеяться над этим», — говорит Китон.