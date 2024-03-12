«Понятия не имею, как я там оказался»: Майкл Китон о появлении в «Морбиусе»

Майкл Китон не знает, зачем его персонаж Стервятник появился в фильме «Морбиус». Об этом актер рассказал на подкасте «Happy Sad Confused».
Ведущий шоу Джош Горовиц поинтересовался у Китона, знает ли он, к чему должно было привести появление персонажа Стервятника в сцене после титров в «Морбиусе». По сюжету попавший в тюрьму после битвы с Человеком-пауком злодей переносился из киновселенной Marvel в мир фильмов Sony и выходил на свободу.
«Нет, [не имею ни малейшего понятия]. Нисколько. Ноль. И даже [авторы фильма] не смогли мне этого объяснить», — делится Китон.
«Мне попробовали объяснить, но я ответил, что не понимаю, о чем идет речь и чем занимаются [другие персонажи]. Все это было очень непросто, очевидно, что они что‑то планировали наперед. Мне рассказали, что я должен сделать в сцене. Я ответил: „Ладно. Я в деле, давайте попробуем“», — продолжает актер.
Также у Китона осталось позитивное впечатление от встречи с Джаредом Лето на площадке. «Он такой интересный человек. Знаете, мы мило пообщались в конце съемок. И я все понял [о его персонаже]. Я понял это сразу, как только появился. Не буду ему мешать. Да, очень, очень [увлечен своим актерским методом]. И я не хотел бы смеяться над этим», — говорит Китон.
Упомянутая сцена намекала, что Морбиус и Стервятник в будущем могли бы объединить силы. Скорее всего, это бы произошло в фильме о Зловещей Шестерке, планы на которую Sony разрабатывала в тот момент. Кроме героев Китона и Лето, в команду суперзлодеев могли бы войти Веном (про которого уже есть две картины и вскоре ожидается третья), охотник Крейвен (лента выйдет этим летом). Впрочем, фильмы этой киновселенной преследуют неудачи, «Морбиус» и «Мадам Паутина» принесли создателям только убытки, а также бесчисленное множество мемов.