Шамик Мур извинился за реакцию на победу «Мальчика и птицы» на «Оскаре». Он болел за другой фильм

Американский актер Шамик Мур возмутился в соцсети X, что мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», над которым он работал, не получил премию «Оскар». За свою реакцию на проигрыш ему пришлось извиняться.
Мур написал на своей странице слово «Ограбили», когда на церемонии вручения наград объявили о победе мультфильма «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
Подписчики призвали артиста быть более уважительным к другим номинантам и обвинили Мура в непрофессиональном поведении и неумении с достоинством проигрывать.
В ответ на это актер написал, что выражает уважение победившей картине, а себя назвал «определенно уязвленным неудачником». «Но мы не проиграли, „Человек-паук: Паутина вселенных“ повлиял на множество жизней», — добавил он.
Продюсер ленты Кристофер Миллер отметил в свою очередь: «Что ж, если ты проиграешь, во всяком случае проиграй лучшему во все времена». Его слова пользователи соцсетей одобрили и поставили в пример Муру.
«Вы правы, честно говоря, вся команда „Человека-паука: Паутины вселенных“ такие хорошие спортсмены. Очень профессиональные, и я рад видеть, к чему это приводит. Я же молод и боец, так что простите мою натуру. Поздравляю победителей», — прокомментировал упреки в свой адрес Мур.
Картина «Человек-паук: Патина вселенных» стала сиквелом ленты «Человек-паук: Через вселенные», который в 2019 году выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм. Мур озвучил в обеих проектах главного персонажа — Майкла Моралеса.
Мультфильм «Мальчик и цапля» японского режиссера Хаяо Миядзаки обошел в борьбе за награду 2024 года, помимо «Человека-паука», ленты «Элементарно», «Нимона» и «Мечты робота». Картина принесла классику анимации Миядзаки второй «Оскар». Первую награду он получил в 2023 году за «Унесенных призраками».