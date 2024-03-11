Шамик Мур извинился за реакцию на победу «Мальчика и птицы» на «Оскаре». Он болел за другой фильм

«Вы правы, честно говоря, вся команда „Человека-паука: Паутины вселенных“ такие хорошие спортсмены. Очень профессиональные, и я рад видеть, к чему это приводит. Я же молод и боец, так что простите мою натуру. Поздравляю победителей», — прокомментировал упреки в свой адрес Мур.