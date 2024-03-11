В России впервые арестовали за шпионаж гражданина Южной Кореи

В России впервые арестовали гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Мужчину по имени Пэк Вон Сун задержали во Владивостоке в начале года. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого корейца этапировали в Москву для проведения следственных действий.
В данный момент Пэк Вон Сун находится в СИЗО «Лефортово» в столице — там он пребывает с конца февраля. 11 марта Лефортовский суд Москвы продлил задержанному срок ареста вплоть до 15 июня.
По версии следствия, Пэк Вон Сун передавал иностранным спецслужбам информацию, составляющую государственную тайну. Уголовное дело в отношении мужчины находится под грифом «совершенно секретно».
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