В Госдуму внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году

Сегодня в 22:01
Фото: Nikolay Vorobyev/Unsplash

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании недействительным указа 1954 года о передаче полуострова Крым Украинской ССР. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном портале Думы.

По мнению авторов инициативы, передача Крыма была «политическим преступлением», нарушавшим конституции РСФСР и СССР и не учитывающим «волеизъявление российского народа».

В связи с этим законопроект предлагает признать указ «незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права». Эта мера, как считают депутаты, восстановит «историческую справедливость».

Законопроект выдвинули депутат Константин Затуллин и сенатор Сергей Цеков, которые представляют партию «Единая Россия».

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+