В Госдуму внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании недействительным указа 1954 года о передаче полуострова Крым Украинской ССР. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном портале Думы.
По мнению авторов инициативы, передача Крыма была «политическим преступлением», нарушавшим конституции РСФСР и СССР и не учитывающим «волеизъявление российского народа».
В связи с этим законопроект предлагает признать указ «незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права». Эта мера, как считают депутаты, восстановит «историческую справедливость».
Законопроект выдвинули депутат Константин Затуллин и сенатор Сергей Цеков, которые представляют партию «Единая Россия».
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