Десятилетняя Норт Уэст анонсировала свой первый альбом

Десятилетняя дочь Канье Уэста Норт объявила, что выпустит свой первый музыкальный альбом. Она заявила об этом во время вечеринки-прослушивания «Vultures 2».
По словам Норт, пластинка будет назваться «Elementary School Dropout». Таким образом она решила отдать дань уважения дебютному альбому ее отца — «The College Dropout». Никаких других подробностей о дебютном проекте Норт пока нет.
Ранее Норт появилась на фите с Уэстом и Ty Dolla Sign в треке «Talking». В клипе девочка сидит в кресле, выкрикивая слова песни «You don’t want no problems you just», пока стилисты заплетают ее волосы в косы. Время от времени она подходит к Уэсту и что‑то шепчет ему на ухо. «It’s your bestie, miss, miss Westie», — зачитывает маленькая рэперша.
На вечеринке в честь второй части пластинки «Vultures» Уэст и Ty Dolla Sign исполнили восемь новых треков, включая фиты с Future, Playboi Carti, Lil Durk и другими музыкантами. Рэпер также заявил, что возможно не выпустит альбом на стриминге, а будет продавать его за 20 долларов на своем сайте.
10 марта Уэст и российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустили первую совместную коллекцию одежды под названием «Черные псы». В нее вошли худи, футболка, джоггеры и носки в черном и белом цвете. Каждая вещь стоит 20 долларов.