Десятилетняя Норт Уэст анонсировала свой первый альбом

Ранее Норт появилась на фите с Уэстом и Ty Dolla Sign в треке «Talking». В клипе девочка сидит в кресле, выкрикивая слова песни «You don’t want no problems you just», пока стилисты заплетают ее волосы в косы. Время от времени она подходит к Уэсту и что‑то шепчет ему на ухо. «It’s your bestie, miss, miss Westie», — зачитывает маленькая рэперша.