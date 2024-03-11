Владимир Путин установил звание заслуженного работника уголовно-исполнительной системы

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Об этом сообщил ТАСС.
Звание будут присваивать сотрудникам с личными заслугами в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения, а также в укреплении правопорядка в соответствующих учреждениях. Также отмечены могут быть заслуги в подготовке кадров.
Предполагается, что почетное звание смогут получить работники со стажем работы в уголовно-исполнительной системе не менее 20 лет, которые были награждены федеральными или региональными властями.
Президент учредил звание заслуженного работника к 145-летнему юбилею уголовно-исполнительной системы России. Он отмечается 12 марта.
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