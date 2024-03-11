«У Бога на тебя большие планы»: посмотрите новый трейлер «Первого знамения»

Сегодня в 20:59
Фото: 20th Century Studios/YouTube

20th Century Studios показала новый трейлер фильма ужасов «Омен. Первое знамение». Его премьера состоится 5 апреля.

В ролике отец Бреннан предупреждает, что зло скоро придет на Землю и ничто не сможет его остановить.

Сюжет расскажет о молодой американке Маргарет, которая прибывает в Рим, чтобы стать монахиней. Однако в новом месте она оказывается в центре жуткого заговора с целью привести в мир сына дьявола.

Главную роль в «Первом знамении» исполнила звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри. Также в нем снялись Билл Найи, Чарлз Дэнс, Ральф Айнесон, Соня Брага, Антон Александер, Мария Кабальеро, Андреа Арканджели и Таниса Ислам Махи. Режиссером выступил Аркаша Стивенсон, ранее работавший над «Легионом».

Грядущая лента станет приквелом «Омена» 1976 года. Оригинальный фильм рассказывал историю Роберта Торна и его жены Кэтрин Торн, усыновивших мальчика, которого они назвали Дэмиеном. После ряда зловещих событий выясняется, что Дэмиен — сын Сатаны и Антихрист.

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