«У Бога на тебя большие планы»: посмотрите новый трейлер «Первого знамения»

20th Century Studios показала новый трейлер фильма ужасов «Омен. Первое знамение». Его премьера состоится 5 апреля.
В ролике отец Бреннан предупреждает, что зло скоро придет на Землю и ничто не сможет его остановить.
Сюжет расскажет о молодой американке Маргарет, которая прибывает в Рим, чтобы стать монахиней. Однако в новом месте она оказывается в центре жуткого заговора с целью привести в мир сына дьявола.
Главную роль в «Первом знамении» исполнила звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри. Также в нем снялись Билл Найи, Чарлз Дэнс, Ральф Айнесон, Соня Брага, Антон Александер, Мария Кабальеро, Андреа Арканджели и Таниса Ислам Махи. Режиссером выступил Аркаша Стивенсон, ранее работавший над «Легионом».
Грядущая лента станет приквелом «Омена» 1976 года. Оригинальный фильм рассказывал историю Роберта Торна и его жены Кэтрин Торн, усыновивших мальчика, которого они назвали Дэмиеном. После ряда зловещих событий выясняется, что Дэмиен — сын Сатаны и Антихрист.