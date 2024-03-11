В Японии группа лыжников попала под лавину. Два человека погибли

В Японии, на острове Хоккайдо, сошла лавина. Под ней оказалась группа лыжников, предположительно иностранцев, сообщило РИА «Новости».
Инцидент произошел примерно в 10 утра по местному времени. В это время шесть лыжников спускались по дикому склону горы Ётэй. Двое из них, согласно информации СМИ, погибли.
Всего лавина затронула трех участников группы, но одному из них удалось спастись. Лыжник выбрался из‑под лавины самостоятельно. Он получил травму плеча.
Двое его товарищей, мужчина и женщина, были госпитализированы в бессознательном состоянии и позже скончались. Полиция в данный момент расследует произошедшее.
Японские медиа отмечают, что в день трагедии не было предупреждений об угрозе схода лавины на Хоккайдо. Также в на горе Ётэй не было сильного снегопада, который мог бы спровоцировать случившееся.