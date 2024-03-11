В Москве на Замоскворецкой линии метро наконец запустили новое поколение поездов

Сегодня в 17:39
Фото: М.Мишина/пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Замоскворецкой линии метро в Москве запустили поезд нового поколения под названием «Москва-2024». Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Сергей Собянин.

Сейчас на линии всего один новый поезд. Однако Собянин пообещал, что за три года парк Замоскворецкой линии будет полностью обновлен.

Среди отличий новой серии поездов от «Москвы-2020» мэр назвал увеличенную вместимость, перенос USB-зарядок с сидений на поручни, улучшенную шумоизоляцию и места для маломобильных граждан.

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© Фото: М.Мишина/пресс-служба мэра и правительства Москвы
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© Фото: М.Мишина/пресс-служба мэра и правительства Москвы

По словам Собянина, сейчас доля современных вагонов в метро достигает 74%. «Обновление подвижного состава на этом не останавливается — сейчас идет разработка еще более современного поезда „Москва-2026“», — добавил он.

Замоскворецкая линия — одна из самых старейших и популярных линий метро Москвы. Ежедневно ей пользуются около 900 тыс. пассажиров. В основном на этой ветке пассажиров возят поезда типа 81–717/714, выпущенные в конце 80-х годов.

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