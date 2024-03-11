В Госдуме предложат оборудовать машины экстренных служб мягкими бамперами для тарана

«Мы все люди разумные и понимаем, проедет автомобиль скорой или пожарной, если мы припаркуемся в узком проезде, или нет. Если есть альтернативный проезд — вопросов нет. Если такого проезда нет и ситуация крайней необходимости — будут двигать. <…> Водитель автомобиля экстренной службы ответственность за обоснованный таран нести не будет», — добавил Колунов.