В Госдуме предложат оборудовать машины экстренных служб мягкими бамперами для тарана

В конце апреля в Госдуме хотят внести законопроект, разрешающий экстренным службам таранить неправильно припаркованные или мешающие проезду автомобили. Служебные машины предлагают оборудовать специальными бамперами, сообщил «Подъему» депутат Сергей Колунов.
«Для минимализации ущерба от тарана, автомобили экстренных служб должны быть оборудованы специальными силовыми бамперами, их еще кенгурятниками в народе называют. Но не простыми, а мягкими», — рассказал автор инициативы.
Такие бамперы, по словам Колунова, помогут снизить ущерб для участников маневра. В случае неправильной парковки водители будут «решать вопрос» со страховой компанией и платить штраф, а во всех остальных получать компенсацию, пояснил он. Поправки планируется внести в страховое законодательство.
«Мы все люди разумные и понимаем, проедет автомобиль скорой или пожарной, если мы припаркуемся в узком проезде, или нет. Если есть альтернативный проезд — вопросов нет. Если такого проезда нет и ситуация крайней необходимости — будут двигать. <…> Водитель автомобиля экстренной службы ответственность за обоснованный таран нести не будет», — добавил Колунов.
Освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей предлагалось еще в 2016 году. Инициативу поддерживали страховые компании.