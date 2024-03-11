Nintendo анонсировала новый мультфильм по вселенной Super Mario Bros.

Анимационная студия Illumination и компания Nintendo анонсировали новый анимационный проект по вселенной игры Super Mario Bros., передает Variety.
Ранее компании уже сотрудничали над мультфильмом «Супербратья Марио. Фильм», собравшим более 1,3 млрд в мировом прокате и ставшим вторым по кассовости кинопроектом 2023 года.
На каких персонажах будет сосредоточен сюжет предстоящего мультфильма, пока неизвестно. Однако представители студий уточнили, что премьера ленты состоится 3 апреля 2026 года.
Продюсированием картины займется основатель и генеральный директор Illumination Кристофер Меледанри, а также создатель серии игр Mario Сигэру Миямото. Режиссерами выступят Аарон Хорват и Михаэль Еленик, которые занимались постановкой «Супербратьев Марио. Фильм». Сценарий напишет Мэттью Фогель, также работавший над предыдущей лентой.
Студия Illumination известна по мультфильмам «Гадкий я», «Лоракс», «Гринч», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных».