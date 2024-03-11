Омское недостроенное метро взяли под охрану из‑за любителей покататься на каноэ

Недостроенные станции метро Омска взяли под охрану из‑за непрошеных гостей. Однажды «омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ», рассказал «Омск-информу» вице-губернатор региона Динар Курманов.
По два поста охраны на станциях «Заречная» и «Кристалл» появились 1 марта. Власти решили «исключить такие случаи», когда любители покататься на каноэ проникали на затопленные и постепенно разрушающиеся объекты.
Контракт власти Омска заключили с ЧОП «Асгард» более чем за 10 млн рублей. Обязанности действуют до 24 декабря. Затем планируется постройка метротрамвая вместо метро на федеральный кредит.