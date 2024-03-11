Омское недостроенное метро взяли под охрану из‑за любителей покататься на каноэ

Сегодня в 16:26
Фото: PxHere

Недостроенные станции метро Омска взяли под охрану из‑за непрошеных гостей. Однажды «омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ», рассказал «Омск-информу» вице-губернатор региона Динар Курманов.

По два поста охраны на станциях «Заречная» и «Кристалл» появились 1 марта. Власти решили «исключить такие случаи», когда любители покататься на каноэ проникали на затопленные и постепенно разрушающиеся объекты.

Контракт власти Омска заключили с ЧОП «Асгард» более чем за 10 млн рублей. Обязанности действуют до 24 декабря. Затем планируется постройка метротрамвая вместо метро на федеральный кредит.

В Омске окончательно решили прекратить строительство метро в 2019 году. Строительство подземки в городе началось в 1992 году, за это время была сдана только одна станция — «Библиотека имени Пушкина». Часть недостроенных участков залили цементом.

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