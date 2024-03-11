В США разработали цифровую копию Мэрилин Монро с искусственным интеллектом

Компания Soul Machines, занимающаяся технологиями искусственного интеллекта, представила проект Digital Marilyn («Цифровая Мэрилин»). Чат-бот с голосом Мэрилин Монро отвечает на вопросы пользователей с помощью ChatGPT, пишет Variety.
Digital Marilyn способна считывать эмоции пользователей и соответствующе реагировать благодаря запатентованной технологии камеры и микрофона Soul Machine. По данным компании, средняя продолжительность разговора с цифровыми аватарами составляет около 20 минут.
«Имитируя нервную систему человека, технология позволяет Digital Marilyn реагировать реалистичными эмоциями и естественными выражениями лица. <…> Это больше, чем ностальгия; это взгляд в будущее иммерсивных взаимодействий», — рассказали в Soul Machines.
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