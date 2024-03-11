В США разработали цифровую копию Мэрилин Монро с искусственным интеллектом

Однако не все одобрили разработку цифровой копии Монро. В соцсетях призвали «отстать от нее»: «Эта женщина и так была достаточно использована индустрией развлечений, пока была жива». Пользователи обвинили создателей в превращении образа покойной актрисы в «цифровую служанку для развлечения других».