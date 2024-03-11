Картину Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» продали за 4,5 млн евро

Раннюю работу Винсента Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» продали за 4,5 млн евро на ярмарке искусства TEFAF в нидерландском городе Маастрихте. Об этом сообщило издание L1 Nieuws.
Картина размером 63 на 48 сантиметров предположительно была создана в 1884 году. Она считается одним из самых ранних произведений художника. В тот период Ван Гог создал несколько картин, на которых были изображены крестьянки в белых чепцах.
Продавцом полотна выступила американская галерея M.S.Rau в Новом Орлеане. Новым владельцем стал частный коллекционер, имя которого не уточняется.
В сентябре 2023-го в Нидерландах обнаружили похищенную из Музея Сингера в Ларене картину Ван Гога «Сад священника в Нюэнене весной». Работу украли в марте 2020 года. В 2021 году похитителя поймали и отправили в тюрьму на восемь лет. Однако картины к тому моменту у него уже не было. Потребовалось еще два года, чтобы картина Ван Гога вернулась в музей.
В 1990 году «Портрет доктора Гаше» художника ушел с молотка за рекордные 83 млн долларов. В 2021-м картину «Стога пшеницы» продали за 36 млн долларов.