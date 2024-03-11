Картину Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» продали за 4,5 млн евро

В сентябре 2023-го в Нидерландах обнаружили похищенную из Музея Сингера в Ларене картину Ван Гога «Сад священника в Нюэнене весной». Работу украли в марте 2020 года. В 2021 году похитителя поймали и отправили в тюрьму на восемь лет. Однако картины к тому моменту у него уже не было. Потребовалось еще два года, чтобы картина Ван Гога вернулась в музей.