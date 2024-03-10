Умерла советский диктор Светлана Моргунова

«Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось. Когда прощание? Я не знаю, я ничего не знаю. Я еще в шоке. Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!» — сказала помощница журналистам.