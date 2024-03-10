Умерла советский диктор Светлана Моргунова

Не стало диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой. Ей было 84 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении Моргуновой.
Смерть народной артистки России подтвердила ее помощница в разговоре с Daily Storm. По ее словам, причиной гибели стала остановка сердца, а трагедия случилась 10 марта, спустя четыре дня после дня рождения Моргуновой.
«Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось. Когда прощание? Я не знаю, я ничего не знаю. Я еще в шоке. Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!» — сказала помощница журналистам.
Моргунова была известна как диктор Центрального телевидения СССР, в эфире она появлялась с 1961 года. Также вела выпуски программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта». Три года назад она потеряла сына, причиной его кончины стал коронавирус.