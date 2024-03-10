В Ростове кто‑то принес ЛГБТ*-флаги на могилы военных

Видео с двумя флагами ЛГБТ* появились в ростовских пабликах и телеграм-каналах. По данным издания, ролик был снят на Аллее героев на Северном кладбище, где похоронены погибшие солдаты, участвовавшие в специальной военной операции на территории Украины.