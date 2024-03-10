В Ростове кто‑то принес ЛГБТ*-флаги на могилы военных

На кладбище в Ростове неизвестные разместили радужные флаги рядом с могилами погибших военных, пишет 161.ru. Авторов акции теперь ищет полиция.
Видео с двумя флагами ЛГБТ* появились в ростовских пабликах и телеграм-каналах. По данным издания, ролик был снят на Аллее героев на Северном кладбище, где похоронены погибшие солдаты, участвовавшие в специальной военной операции на территории Украины.
Очевидцы рассказали журналистам, что 9 марта полицейские прибыли на Северное кладбище и занялись составлением протоколов. Уже тогда флагов на земле не было.
В полиции Ростова заявили о начале проверки, в настоящее время устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику.
«Сотрудниками отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — сказали представители местного МВД в комментарии РИА «Новости».
Уточняется, что по результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством.
*Международное движение «ЛГБТ» решением Верховного суда признано в России экстремистским, его деятельность запрещена.