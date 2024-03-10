Австралийцу объяснили мем «Ну тупые». Он ответил разбором выступлений Михаила Задорнова

Исследователь поражен находкой, ему кажется, что таким образом комик демонстрировал опыт, пережитый его поколением в советской системе. В то же время, пишет австралиец, этой саркастичности лишены поздние выступления Задорнова: в 2000-е он лишь рассказывал анекдоты про глупых американцев и делал псевдонаучные открытия. Автор треда считает это трагедией и предполагает, что творческая эволюция юмориста может быть связана с травмой старшего поколения, увидевшего развал СССР.