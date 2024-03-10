Австралийцу объяснили мем «Ну тупые». Он ответил разбором выступлений Михаила Задорнова

Австралиец не понял, почему россияне часто отвечают друг другу фотографией Михаила Задорнова. Узнав про мем «Ну тупые!», он посмотрел несколько выступлений комика и сделал удивительный вывод о его творческой эволюции.
Со слов владельца аккаунта @emubrigadier, он живет в Мельбурне, преподает в университете и занимается исследованиями постсоветских стран, а потому проводит много времени в русскоязычном твиттере. Вероятно, в одном из обсуждений он наткнулся на картинку, хорошо знакомую многим россиянам, но совершенно непонятную иностранцам.
Исследователь попросил фолловеров из России объяснить, в чем смысл изображения Михаила Задорнова. Многие ему рассказали, что с картинкой связана фраза «Ну тупые», которой юморист часто подкреплял монологи об американцах. Неожиданный твит от иностранца набрал больше 120 тыс. просмотров и 1000 лайков.
В комментариях разгорелся и небольшой конфликт, когда кто‑то назвал увлекавшегося псевдонауками комика нацистом. Читатель добавил, что недолюбливает Задорнова с тех времен, как тот в 2010 году назвал владивостокских женщин проститутками за манеру одеваться как в модных журналах.
Неоднозначное отношение к Задорнову подтолкнуло @emubrigadier на самостоятельное исследование: чтение его биографии и просмотр ранних и поздних монологов. Он замечает, что частой темой выступлений юмориста были шутки про американцев и то, как русские пользуются их доверчивостью.
Преподаватель обращает внимание на то, в каком свете Задорнов представлял русских в шутках раннего периода: они обманывают продавцов в магазинах и официантов в ресторанах, воруют овощи из супермаркета и напиваются пробными порциями вина. Это не похоже на позитивный образ сограждан и могло бы стать отличным материалом для настоящих русофобов, считает автор треда.
Исследователь поражен находкой, ему кажется, что таким образом комик демонстрировал опыт, пережитый его поколением в советской системе. В то же время, пишет австралиец, этой саркастичности лишены поздние выступления Задорнова: в 2000-е он лишь рассказывал анекдоты про глупых американцев и делал псевдонаучные открытия. Автор треда считает это трагедией и предполагает, что творческая эволюция юмориста может быть связана с травмой старшего поколения, увидевшего развал СССР.
Тред @emubrigadier оказался еще успешнее прошлого твита — сейчас у длинного поста больше 400 тыс. просмотров, 3000 лайков и сотни комментариев.
Возможно, это не последний тред австралийца о российских юмористах. В еще одном посте он пожаловался на то, что теперь YouTube предлагает ему посмотреть выступления других комиков, в частности, Евгения Петросяна. Его прочтение стихотворения Киплинга исследователя даже тронуло.