В Краснодарском крае может появиться памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

В Краснодарском крае планируют установить памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Его фото появились в близких к ЧВК «Вагнер» телеграм-каналах Grey Zone и «Оркестр Вагнера».
Скульптура представляет собой фигуры владельца военной компании и командира бойцов. На постаменте под ними выгравированы жетоны с личными номерами Пригожина (М-3308) и Уткина (М-0209), а также есть надпись: «Первому. Девятому».
По информации каналов, памятник поставят на территории часовни в городе Горячий Ключ. Ее Пригожин называл «личной часовней ЧВК «Вагнер». Неподалеку от этого места расположена тренировочная база, принадлежавшая компании. Она была закрыта в июле 2023 года после мятежа Пригожина.
В администрации города Горячий Ключ журналистам «Подъема» рассказали, что инициаторы установки памятника не утверждали проект у властей. В то же время разрешения мэрии на возведение скульптуры на частной территории им не требуется, признали представители руководства населенного пункта.
«На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма», — ответили в администрации и добавили, что у них нет претензий к организаторам установки.