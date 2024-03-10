Восемь детей и один взрослый умерли после поедания мяса морской черепахи

Восемь детей и один взрослый умерли после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании. Трапеза проходила на острове Пемба, передает «Интерфакс» информацию Associated Press.
78 человек госпитализированы с отравлением. Среди погибших — мать и ребенок, евшие черепашье мясо 5 марта.
На Пембу направили группу специалистов, которая будет предупреждать об опасности поедания мяса черепахи. Как отмечает агентство, защита морских черепах регулируется международными соглашениями, потому что это редкий вид, но в Танзании ее мясо считается деликатесом.
Однако от употребления черепашьего мяса периодически умирают люди. Они сталкиваются с редкой разновидностью пищевого отравления хелонитоксизмом. При отравлении возможна лишь поддерживающая терапия, антидота нет.
Гибелью шести взрослых и трехлетнего ребенка закончилось поедание черепашьего мяса на Пембе в 2021 году.