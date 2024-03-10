Папа римский призвал «поднять белый флаг» и провести переговоры, говоря об Украине

Папа римский Франциск считает, что «сильнее всех тот, кто думает о людях, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры». Эту мысль он выразил, говоря об Украине, в интервью швейцарскому каналу RSI. Полная версия должна выйти 20 марта, однако телеканал опубликовал часть беседы, и слова понтифика вызвали волну критики.
Ведущий беседы Лоренцо Буччелла задал Франциску вопрос: «На Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что вы думаете об этом?»
«Это интерпретация. Но я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово „переговоры“ — это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, нужно иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — размышляет глава католической церкви.
«Ведите переговоры вовремя, ищите какую‑нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в ситуации на Украине есть много желающих выступить в роли посредников. Турция, она предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока не стало хуже», — заявил Франциск.
Говоря о своей роли посредника в урегулировании конфликтов, папа римский добавил: «Я отправил письмо евреям Израиля, чтобы они поразмыслили над этой ситуацией. Переговоры — это не капитуляция. Это мужество не доводить страну до самоубийства. Украинцы с их историей, бедняжки украинцы в сталинские времена как страдали».
Слова Франциска возмутили украинцев. Его упрекнули в поддержке России в конфликте, а в словах о поднятом белом флаге увидели предложение сдаться.
Например, такое мнение выразила бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр: «Ватикан начал играть с огнем и совершил самоподжог. <…> Вопрос сейчас в том — это самостоятельная пророссийская позиция Ватикана, или он скоординированно с Западом работает в противовес. Для чего противовес? Чтобы мы поняли, что не все так однозначно. Официально Запад об этом не может сказать».
Реплику понтифика пришлось пояснить пресс-секретарю Ватикана Маттео Бруни. Он отметил, что Франциск упомянул белый флаг лишь вслед за ведущим и имел в виду не капитуляцию, а прекращение военных действий и достижение перемирия, к которому бы привела смелость переговоров.