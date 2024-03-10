Папа римский призвал «поднять белый флаг» и провести переговоры, говоря об Украине

«Это интерпретация. Но я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав. Слово „переговоры“ — это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, нужно иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — размышляет глава католической церкви.