«Оставленные» попали в скандал незадолго до «Оскара». Его создателей обвинили в плагиате сценария

«У меня возникла идея фильма, я украл ее из французского фильма 1935 года, который видел на кинофестивале около дюжины лет назад. Я подумал, это хорошая предпосылка для фильма. Не история, как это происходит, а предпосылка. И поэтому я годами жил с этой предпосылкой. <…> Лет пять назад мне совершенно случайно подарили пилотный эпизод про школу-интернат. И тогда я позвонил Хемингсону и сказал: „Эй, ты написал отличный пилотный эпизод“», — делился Пейн.