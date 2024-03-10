«Оставленные» попали в скандал незадолго до «Оскара». Его создателей обвинили в плагиате сценария

Сценарист мультфильмов «Лука» и «Приключения Паддингтона-2» Саймон Стефенсон обвинил в плагиате создателей фильма «Оставленные», сообщает Variety. Лента Александера Пейна номинирована на «Оскар» в категориях за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий.
Стефенсон утверждает, что «Оставленные» полностью скопированы с его сценария под названием «Фриско», написанного 11 лет назад. «Доказательства того, что сценарий „Оставленных“ построчно заимствован из „Фриско“, действительно ошеломляют. Любой, кто смотрел даже самый краткий образец [двух текстов], практически всегда отмечает наглость плагиаторов», — написал сценарист Гильдии писателей США.
«Фриско» рассказывает о замотавшемся детском враче среднего возраста и его 15-летнем пациенте, за которым нужно присматривать, а «Оставленные» — об уставшем учителе пансиона и его 15-летнем ученике, которому нужен присмотр. В 2013 году «Фриско» занял третье место на обзоре лучших неснятых сценариев Голливуда.
По словам Стефенсона, сценарий «Фриско» впервые попал в руки постановщика «Оставленных» Пейна в 2013 году, а затем снова — в 2019-м, тогда же режиссер обратился к сценаристу Дэвиду Хемингсону с предложением о сотрудничестве. Как пишет Variety, это подтверждают электронные письма с участием нескольких голливудских агентств и продюсеров.
Так, в письме 11-летней давности от представителя Агентства талантов (UTA) сообщается: «Некоторое время назад я напрямую разговаривал с исполнительным директором Александера Пейна Джимом Бёрком, и он сказал, что Пейну фильм [„Фриско“] понравился, но он не был заинтересован в его продюсировании или режиссуре». А уже в интервью после релиза «Оставленных» Пейн рассказывал о своем участии в создании сценария, хоть и не указал себя среди сценаристов.
«У меня возникла идея фильма, я украл ее из французского фильма 1935 года, который видел на кинофестивале около дюжины лет назад. Я подумал, это хорошая предпосылка для фильма. Не история, как это происходит, а предпосылка. И поэтому я годами жил с этой предпосылкой. <…> Лет пять назад мне совершенно случайно подарили пилотный эпизод про школу-интернат. И тогда я позвонил Хемингсону и сказал: „Эй, ты написал отличный пилотный эпизод“», — делился Пейн.
Автор «Фриско» Стефенсон признает, что «у людей часто могут быть удивительно похожие идеи» и заимствования допустимы, но в этом случае сценарии идентичны и есть «неопровержимые доказательства» плагиата. Variety в своем материале опубликовал сравнение двух сценариев.