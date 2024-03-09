На Урале мать избила парня, который бросил ее дочь 8 Марта, разнесла его квартиру и вырвала трубу

Пострадавшего парня он охарактеризовал как «нормальный мужчина, не алкаш», а вот его бывшую назвал «совсем неадекватной». «Ругались часто. Он пытался с ней расстаться неоднократно. В этот раз вот расстался, и завертелось», — пояснил сосед.