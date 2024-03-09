На Урале мать избила парня, который бросил ее дочь 8 Марта, разнесла его квартиру и вырвала трубу

В Екатеринбурге мать решила отомстить экс-бойфренду дочери, который бросил девушку 8 Марта. Об этом сообщает «Подъем».
Инцидент произошел в ЖК «Хрустальные ключи» на улице Латвийской. По словам соседа пострадавшего, женщина пришла к молодому человеку в пьяном виде и с «группой поддержки».
Толпа начала избивать парня и его гостей, одному их них разбили голову, владельцу квартиры женщина нанесла удар ножом, сказал сосед. Он добавил, что мать брошенной девушки вырвала водонапорную трубу, из‑за чего затопило 14 этажей, и вломилась в квартиру еще одной соседки, где «разнесла прихожую».
«Воду перекрыли, последствия пока не устранили. Ждут, видимо, когда высохнет. Подъезд в хлам. С квартирами — кому как повезло», — прокомментировал очевидец. Дочь женщины, по его словам, во время происшествия «хихикала».
Пострадавшего парня он охарактеризовал как «нормальный мужчина, не алкаш», а вот его бывшую назвал «совсем неадекватной». «Ругались часто. Он пытался с ней расстаться неоднократно. В этот раз вот расстался, и завертелось», — пояснил сосед.
Толпу дебоширов забрали в отделение полиции. Там женщина заявила, что ничего не помнит. В полиции отметили, что задержаны гражданки 1989 и 1972 годов рождения. Их привлекли по статье о мелком хулиганстве (предполагает штрафы или до 15 суток ареста).