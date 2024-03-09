МК: Кристину Орбакайте не пустили на выступление к Кремль из‑за слов Пугачевой

Кремлевский дворец отказал певице Кристине Орбакайте в выступлении на праздничном концерте в честь 8 Марта, утверждает «Московский комсомолец». Утверждается, что она должна была спеть в конце концерта «Будьте счастливы всегда!» 7 марта.
Имени певицы не значилось в опубликованной на сайте программе мероприятия. Однако её появление анонсировал ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки. Позже представители управления дворца опровергли эту информацию в комментарии РИА «Новости»
«Московский комсомолец» опубликовал фрагменты старой и новой программ. В первой версии говорится, что Орбакайте должна была спеть дуэтом с Алексеем Воробьевым хит «Просто любить тебя», также на сцену должны были выйти танцоры балета «Тодес». Из обновленной версии их убрали.
«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — сказал собеседник издания.
Отмену выступления артистки МК связывает с высказываниями ее матери — Аллы Пугачевой: «В тусовке шепчутся: за это Кристи должна благодарить маму, которая всю неделю провоцировала россиян своими выходками. Пугачева очень постаралась насытить скандалами информационное пространство, но это в первую очередь ударило по ее же дочери».
MSK1 запросило комментарий у концертного директора Орбакайте. Тот ответил: «Мне сейчас не до разговоров, я ничего не знаю, не слышал, не видел».
С начала года Орбакайте столкнулась с массовой отменой концертов. У нее сорвались выступления в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. Например, в Иркутске шоу отменили после обращения, в котором певицу назвали «дочерью иноагента».