МК: Кристину Орбакайте не пустили на выступление к Кремль из‑за слов Пугачевой

Отмену выступления артистки МК связывает с высказываниями ее матери — Аллы Пугачевой: «В тусовке шепчутся: за это Кристи должна благодарить маму, которая всю неделю провоцировала россиян своими выходками. Пугачева очень постаралась насытить скандалами информационное пространство, но это в первую очередь ударило по ее же дочери».