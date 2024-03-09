Пакистанца приговорили к смертной казни за сообщение в WhatsApp

В августе прошлого года несколько церквей были подожжены разъяренной толпой на востоке Пакистана после того, как христианская семья была обвинена в богохульстве. Нападение было спровоцировано группой религиозных фанатиков, обвинивших местную христианскую семью в осквернении Корана. На нескольких снимках, появившихся в социальных сетях, было видно, как из зданий церквей поднимается дым, а люди поджигают мебель.