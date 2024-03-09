Пакистанца приговорили к смертной казни за сообщение в WhatsApp

Суд в Пакистане приговорил 22-летнего студента к смертной казни по обвинению в богохульстве из‑за сообщений в WhatsApp. По этому же делу пожизненное заключение получил 17-летний подросток. Об этом пишет BBC.
Суд провинции Пенджаб постановил, что обвиняемый делился богохульными фотографиями и видеороликами с намерением возмутить религиозные чувства мусульман.
Дело было возбуждено еще в 2022 году подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана по жалобе местного жителя. Сотрудникам ведомства он сказал, что получил оскорбительные снимки и ролики с трех разных номеров мобильных телефонов. Такие же материалы обнаружили на устройствах задержанных.
Следствие заявило, что подсудимый снимал фото и видео, содержащие унизительные слова о пророке Мухаммеде и его женах, а его сообщник — распространял. Во время слушаний ни один из них не признал вину, их адвокаты утверждали, что дело сфальсифицировано. Отец приговоренного к казни сообщил журналистам, что намерен обжаловать несправедливый приговор.
Богохульством в Пакистане считается любое письменное или устное неуважительное высказывание об Аллахе, оно караются смертью так же, как оскорбление ислама или его деятелей. В прошлом некоторых обвиняемых линчевали еще до того, как их дела дошли до суда.
В августе прошлого года несколько церквей были подожжены разъяренной толпой на востоке Пакистана после того, как христианская семья была обвинена в богохульстве. Нападение было спровоцировано группой религиозных фанатиков, обвинивших местную христианскую семью в осквернении Корана. На нескольких снимках, появившихся в социальных сетях, было видно, как из зданий церквей поднимается дым, а люди поджигают мебель.