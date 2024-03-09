По игре Watch Dogs снимут сериал

Сейчас во франшизе Watch Dogs три полноценных видеоигры, последняя из которых — Watch Dogs: Legion — вышла в 2020 году. В отличие от предыдущих частей в ней нужно играть не за отдельного хакера, а за целую группировку, в которую нужно вербовать новых участников. На Metacritic у Watch Dogs: Legion рейтинг от 70% до 76% в зависимости от платформы.