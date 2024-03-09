По игре Watch Dogs снимут сериал

Продюсерская компания New Regency Pictures занимается производством адаптации видеоигры Watch Dogs от Ubisoft. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером выступит француз Матье Тюри, известный картинами «Бегущая в лабиринте» и «Выжившие». За сценарий отвечает Кристи ЛеБлан, работавшая над научно-фантастическим триллером «Кислород» для Netflix.
Софи Уайлд, сыгравшая в хите A24 «Два, три, демон, приди!», ведет переговоры об одной из главных ролей в фильме. Недавно актриса появилась в мини-сериале Netflix «Мальчик поглощает вселенную».
Детали сюжета пока не раскрывают. Известно лишь, что действие развернется во вселенной Watch Dogs — в мире вымышленных версий реальных городов, где хакеры-протагонисты борются с коррумпированными компаниями и преступными группировками.
Сейчас во франшизе Watch Dogs три полноценных видеоигры, последняя из которых — Watch Dogs: Legion — вышла в 2020 году. В отличие от предыдущих частей в ней нужно играть не за отдельного хакера, а за целую группировку, в которую нужно вербовать новых участников. На Metacritic у Watch Dogs: Legion рейтинг от 70% до 76% в зависимости от платформы.