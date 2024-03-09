Продюсеры «Сегуна» не планируют второй сезон

«Знаете, один из наших продюсеров написал почти 900-страничное руководство по тому, как мы сделали это шоу — почти такое же длинное, как сама книга „Сегун“. В нее вошли все эти инфраструктурные знания. Я просто надеюсь, что кому‑то еще — может быть, другу — когда‑нибудь понадобится производственный учебник по феодальной Японии, и я смогу сказать: „Держи, используй эту книгу. Она сэкономит тебе 11 месяцев“», — говорит шоураннер.