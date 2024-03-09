Продюсеры «Сегуна» не планируют второй сезон

Шоураннеры «Сегуна» Рейчел Кондо и Джастин Маркс не намерены снимать продолжение сверхуспешного сериала. Об этом они рассказали в интервью The Hollywood Reporter.
Проект адаптирует одноименный бестселлер Джеймса Клавелла, вышедший в середине 1970-х годов, и для одного из создателей книга имеет большое символическое значение.
«Телеканал FX прислал мне „Сегуна“, когда мы только начали сотрудничество. Для нас, представителей разных поколений, этот роман был книгой, на которой выросли наши родители и которая лежала у них на тумбочке. Это была книга, влияние которой мы обнаружили, в основном, в других произведениях — ведь столько фильмов и телешоу содрали ее за эти годы», — вспоминает Маркс.
«Мы довели историю до конца книги и поставили точку в конце предложения. Нам нравится, как кончается книга; это была одна из причин, почему мы оба взялись за съемки, — и закончили именно в этом месте», — продолжает он.
«В прошлом я уже сталкивался с подобными сериалами, где вы строите целую фабрику, а она выпускает всего 10 машин и закрывается. Это облом», — делится разочарованием продюсер.
«Знаете, один из наших продюсеров написал почти 900-страничное руководство по тому, как мы сделали это шоу — почти такое же длинное, как сама книга „Сегун“. В нее вошли все эти инфраструктурные знания. Я просто надеюсь, что кому‑то еще — может быть, другу — когда‑нибудь понадобится производственный учебник по феодальной Японии, и я смогу сказать: „Держи, используй эту книгу. Она сэкономит тебе 11 месяцев“», — говорит шоураннер.
«Сегун» оказался одним из самых популярных сериалов этого года. Его два премьерных эпизода посмотрели 9 млн человек — это новый рекорд для сервиса Hulu, по этому показателю проект опередил второй сезон «Медведя» и первый сезон «Семьи Кардашьян».
Телерейтинги шоу также высоки: первые две серии посмотрели 764 тыс. и 442 тыс. человек соответственно. Эти цифры выше, чем у «Фарго» и «Американской истории ужасов».
Критики тоже встретили проект с восторгом: сейчас его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 99% «свежести» при 79 рецензиях. Оценка на Metacritic чуть ниже — 85 баллов из 100, однако сервис к тому же дал «Сегуну» метку «Обязателен к просмотру».