Немец написал на горожан больше 4 тыс. доносов за год

Житель немецкого Грефенхайнихена за год написал на земляков больше 4 тыс. доносов, историю парня рассказал Bild.
За 2023 год 18-летний Никлас Маттеи написал 4227 заявлений в полицию, общая сумма штрафов составила 140 000 евро. От действий молодого человека пострадали уже 8% горожан, те отвечают ему оскорблениями и агрессией, его даже раскритиковал глава населенного пункта.
В соцсетях парень называет себя «мастером доносов». Днем он выходит из дома в ярком светоотражающем костюме и на велосипеде разыскивает неправильно припаркованные машины. Авто нарушителей он снимает на смартфон, а затем отправляет фото полиции. Кроме того, юноша отчитывает полицейских за грязные номера, а недавно стал слать доносы и за пределами родного города: его жертвой в Хемнице стал известный немецкий рэпер Финч.
Недовольство деятельностью Маттеи выразил бургомистр Грефенхайнихена Энрико Шиллинг. На ежегодном карнавале он написал плакат, высмеивающий доносчика: «У художника есть клейстер / А у [Графен]хайнихена — донос-хауптмейстер!». Журналистам чиновник сказал, что тысячи жалоб юноши парализуют работу полиции, а его занятие сеет вражду среди соседей.
«Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры, — сказал BILD бургомистр. — Я мечтаю, чтобы его особая одарённость нашла себе другую сферу применения».