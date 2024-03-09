Немец написал на горожан больше 4 тыс. доносов за год

В соцсетях парень называет себя «мастером доносов». Днем он выходит из дома в ярком светоотражающем костюме и на велосипеде разыскивает неправильно припаркованные машины. Авто нарушителей он снимает на смартфон, а затем отправляет фото полиции. Кроме того, юноша отчитывает полицейских за грязные номера, а недавно стал слать доносы и за пределами родного города: его жертвой в Хемнице стал известный немецкий рэпер Финч.