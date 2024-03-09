Власти Индии заявили о раскрытии банды торговцев людьми, заманивавших индийцев на СВО

Индийские власти заявили о раскрытии «крупной сети торговли людьми», которая заманивала молодых людей в Россию обещанием работы, а затем отправляла их на фронт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное бюро расследований Индии (ЦБР).
По данным ведомства, через в рамках этой схемы в Россию было отправлено около 35 человек; двое из них рассчитывали устроиться в российскую армию в качестве «помощников» и погибли во время боевых действий, некоторые получили тяжелые ранения. Посольство Индии в России подтвердило гибель одного из них.
ЦБР сообщило, что одно из агентств торговцев перевезло в Россию не меньше 180 человек, большинство из них попали в страну по студенческим визам. Близкие к силовикам источники The Indian Express говорят, что под следствием находятся и сотрудники посольства.
Сеть торговцев людьми действовала на территории нескольких индийских штатов и вербовала людей через соцсети и местных агентов, отметили в ЦБР. Согласно материалам уголовного дела, некоторым из них предлагали поступить в «сомнительные частные университеты» в России, а также «бесплатно продлить визу со скидкой»
«Стало известно, что по прибытии в Россию паспорта этих индийских граждан были отобраны агентами. Индийские граждане, ставшие объектом торговли, были обучены боевым навыкам и направлены на передовые базы в зоне [специальной военной операции на территории Украины] вопреки их желанию», — заявили в КБР.
Несколько семей рассказали полиции, что студенты наткнулись на канал YouTube, обещавший работу в российских государственных учреждениях в Москве, но, как только они попадали в страну, их быстро обучали и отправляли на передовую.
Министерство иностранных дел заявило, что каждый случай обмана индийцев для участия в войне был «решительно рассмотрен» в Москве.
В видеороликах, появившихся в соцсетях в марте, семь человек просят индийское правительство помочь вернуться домой, заявляют, что приехали в Россию по туристическим визам, но теперь их заставляют служить в армии.