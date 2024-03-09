Власти Индии заявили о раскрытии банды торговцев людьми, заманивавших индийцев на СВО

По данным ведомства, через в рамках этой схемы в Россию было отправлено около 35 человек; двое из них рассчитывали устроиться в российскую армию в качестве «помощников» и погибли во время боевых действий, некоторые получили тяжелые ранения. Посольство Индии в России подтвердило гибель одного из них.