Звезда «Зены — королевы воинов» готовится к режиссерскому дебюту — документалке о журналистке Мот

Сегодня в 20:05
Фото: из соцсетей Люси Лоулесс

Новозеландская актриса Люси Лоулесс, известная по главной роли в сериале «Зена — королева воинов», выпустит в кинопрокат свою первую режиссерскую работу — документальный фильм «Никогда не отводи взгляд». Об этом написал Deadline.

Лоулесс рассказала в картине историю женщины-оператора Маргарет Мот, работавшей на CNN и освещавшей события в горячих точках. Фильм уже показали на кинофестивале «Санденс».

Теперь права на него приобрели компании Greenwich Entertanment и Kaleidoscope. Они намерены показать ленту в кинотеатрах Северной Америки, Великобритании и других стран.

Проект, в котором выступила также сценаристкой и продюсером, позволит узнать об отважной журналистке, которая стала первым оператором-женщиной в Новой Зеландии, а затем освещала войны в Персидском заливе, в Боснии и Герцеговине, в Грузии. В 1992 году она была тяжело ранена в Сараево.

Фильм сконцентрируется на этом эпизоде из биографии Мот. После тяжелой контузии журналистка вернулась к работе — и вновь в Сараево. В том же году она получила премию Международного фонда женщин, работающих в СМИ.

«Я была обязана снять этот фильм и рассказать историю неистовой бунтарски, которая доказывает, что даже плохие девочки могут встать на сторону ангелов», — заявила Лоулесс.

Она спродюсировала «Никогла не отводи взгляд» вместе с Мэттью Меткалфом из GFC Films и Томом Блэквеллом. Все продюсеры, а также Уитэм Оллпресс участвовали в написании сценария картины.

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