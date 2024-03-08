Проект, в котором выступила также сценаристкой и продюсером, позволит узнать об отважной журналистке, которая стала первым оператором-женщиной в Новой Зеландии, а затем освещала войны в Персидском заливе, в Боснии и Герцеговине, в Грузии. В 1992 году она была тяжело ранена в Сараево.