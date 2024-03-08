Новозеландская актриса Люси Лоулесс, известная по главной роли в сериале «Зена — королева воинов», выпустит в кинопрокат свою первую режиссерскую работу — документальный фильм «Никогда не отводи взгляд». Об этом написал Deadline.
Лоулесс рассказала в картине историю женщины-оператора Маргарет Мот, работавшей на CNN и освещавшей события в горячих точках. Фильм уже показали на кинофестивале «Санденс».
Теперь права на него приобрели компании Greenwich Entertanment и Kaleidoscope. Они намерены показать ленту в кинотеатрах Северной Америки, Великобритании и других стран.
Проект, в котором выступила также сценаристкой и продюсером, позволит узнать об отважной журналистке, которая стала первым оператором-женщиной в Новой Зеландии, а затем освещала войны в Персидском заливе, в Боснии и Герцеговине, в Грузии. В 1992 году она была тяжело ранена в Сараево.
Фильм сконцентрируется на этом эпизоде из биографии Мот. После тяжелой контузии журналистка вернулась к работе — и вновь в Сараево. В том же году она получила премию Международного фонда женщин, работающих в СМИ.
«Я была обязана снять этот фильм и рассказать историю неистовой бунтарски, которая доказывает, что даже плохие девочки могут встать на сторону ангелов», — заявила Лоулесс.
Она спродюсировала «Никогла не отводи взгляд» вместе с Мэттью Меткалфом из GFC Films и Томом Блэквеллом. Все продюсеры, а также Уитэм Оллпресс участвовали в написании сценария картины.