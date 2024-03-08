Сценарист «Воды слонам!» и «Писателей свободы» выпустит сериал об убийстве Джонбенет Рэмси

MTV Entertainment Studios и продакшен-компания 101 Studios выпустят тру-крайм-сериал об убийстве Джонбенет Рэмси. Об этом сообщил Deadline.
Режиссер фильмов «P.S. Я люблю тебя» и «Писатели свободы» Ричард ЛаГравенезе станет шоураннером проекта. Сценарий напишут Харрисон Куэри и Томми Уоллок. Продюсерами сериала будут Дэвид Глассер и Джеймс Аллен.
Предполагается, что проект выйдет на одном из стриминговых сервисов, предположительно, на Paramount+. Названия у шоу пока нет, как и даты релиза.
Сериал расскажет о таинственном убийстве шестилетней победительницы конкурсов красоты Джонбенет Рэмси, произошедшем в 1996 году в США, и различных подозреваемых в нем.
В декабре 1996 года, сразу после Рождества, семья Джонбенет Рэмси заявила о ее пропаже. Спустя всего несколько часов тело девочки нашли в подвале ее дома. Там же нашли записку с требованием выкупа.
Специалисты выяснили, что Джонбенет задушили и, возможно, подвергли сексуальному насилию. Следствие обнаружило на нижнем белье девочки следы крови неизвестного человека. Позднее выяснилось, что им был мужчина.
Дело об убийстве Рэмси стало одним из самых громких в США. Родители Джонбенет выступали основными подозреваемыми. Тем не менее они так и не были осуждены. Преступление считается нераскрытым до сих пор.