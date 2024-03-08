В Москве омоновцы в балаклавах раздали женщинам тюльпаны

7 марта сотрудники Росгвардии провели в центре Москвы акцию к Международному женскому дню. Фотографии опубликовало агентство «Москва».
Военный оркестр силового ведомства выступил на Патриаршем пруду возле храма Христа Спасителя. Омоновцы в балаклавах и участники оркестра дарили тюльпаны женщинам, проходившим мимо.
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© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
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© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
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© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
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© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
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© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
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© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
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© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Оркестр исполнил песни из советских кинофильмов — «Лучший город Земли», «Хорошее настроение», «Капитан» и другие.
«Оркестр поздравляет всех женщин с праздником Восьмое марта, Международным женским днем и для наших прекрасных женщин подготовил небольшой концерт на Патриаршем мосту», — заявил военный дирижер Алексей Пинчук.
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