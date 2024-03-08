Бен Аффлек и Дж.-К.Симмонс снимутся в сиквеле «Расплаты»

Бен Аффлек, Дж.-К.Симмонс, Джон Бернтал и Синтия Аддай-Робинсон вернутся к своим ролям в сиквеле боевика «Расплата». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит Гэвин О’Коннор, автор оригинального фильма. Сценарий напишет Билл Дюбук, также работавший над первой частью серии. Сиквел выпустит студия Artists Equity.
«Расплата» вышла на экраны в 2016 году и собрала в мировом прокате 155 млн долларов. Лента рассказала об аутичном аудиторе, который ведет двойную жизнь и сотрудничает с криминальными организациями.
Эту роль в фильме исполнил Аффлек. Бернтал сыграл его брата, Симмонс предстал в образе директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, а Аддай-Робинсон — агента Минфина, которой необходимо раскрыть личность аудитора.
Когда сиквел «Расплаты» появится на экранах, пока неясно. Когда запланированы съемки, тоже неизвестно. Проект продюсируют Аффлек, Мэтт Деймон, Линетт Хауэлл Тейлор и Марк Уильямс.