В Ростове-на-Дону пациенток выписали из роддома, чтобы открыть там госпиталь для военных

«Неизвестно, когда этот корпус [полноценно] откроется, там столько недоделок. Они что‑то закрасили, заделали, но там вонь от гари невозможная, — делится медсестра. — Обещали нам [до открытия родильного отделения] платить МРОТ, но не знаю, будут ли платить. Что такое МРОТ? Как можно на него прожить?»