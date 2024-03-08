В Ростове-на-Дону пациенток выписали из роддома, чтобы открыть там госпиталь для военных

В Ростове-на-Дону рожениц экстренно выписали из роддома № 5, чтобы открыть там госпиталь для раненых военных. Об этом пишет 161.ru со ссылкой на четырех сотрудниц акушерского отделения и женщину, которую отправили рожать в другое место.
Пациенток выселили из роддома в конце февраля, направив в другие учреждения — Центральную городскую больницу, перинатальный центр и больницу № 20. Ростовчанка, с которой поговорило издание, сказала, что ее выписали 22 февраля с формулировкой «в связи с закрытием роддома». Она была вынуждена отправиться рожать в Новочеркасск.
«22 февраля меня выдвинули за день до родов. Утром 23-го начались схватки: я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу, и я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого‑то оставили до 26-го, кого‑то по скорой перевезли, кого‑то вышвырнули», — заявила женщина.
Женская консультация и лаборатория из роддома № 5 переехали в новый корпус. Но когда там заработает родильное отделение, неясно. Власти обещают сделать это к середине апреля после дезинфекции и мойки.
«Неизвестно, когда этот корпус [полноценно] откроется, там столько недоделок. Они что‑то закрасили, заделали, но там вонь от гари невозможная, — делится медсестра. — Обещали нам [до открытия родильного отделения] платить МРОТ, но не знаю, будут ли платить. Что такое МРОТ? Как можно на него прожить?»
Другая сотрудница сообщила, что из‑за неизвестности из роддома начали увольняться акушерки, гинекологи и анестезиологи с большим стажем работы. Как отмечает 161.ru, учреждение принимало не только жительниц Ростова, но и области, и теперь нагрузка на оставшиеся в городе родильные дома возросла.
«У нас же еще область рожала. Там тоже роддома закрыты — Неклиновский район, Багаевский, Семикаракорский. Они все ехали к нам», — пояснила одна из акушерок.
Медперсоналу предложили остаться работать в госпитале для раненых военных. Но для этого нужно сперва пройти трехмесячный курс по подготовке военно-полевого медика, а затем поработать в зоне спецоперации.