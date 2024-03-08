Арт-группа «Явь» представила работу к 8 марта

Арт-группа «Явь» представила новую работу «Женщина». Она появилась в Петербурге к 8 марта. Локация работы не уточняется.
В своих соцсетях «Явь» сопроводили стрит-арт подписью: «Себя жалеть я не умею, / И крест твой бережно несу».
Это переделанные строки их стихотворения Александра Блока «Россия». Вот его полный текст:
«Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи…
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…»