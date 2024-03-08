Магаданская область и Чечня признаны самыми гендерно неравноправными регионами России

Проект «Если быть точным» составил рейтинг субъектов России по гендерному равенству. Самые неравноправные регионы, по мнению специалистов, — Магаданская область, Чечня, Камчатский край, Смоленская область, Дагестан и Мордовия.
В основе рейтинга пять показателей — разрыв в оплате труда, ожидаемая продолжительность жизни, вовлеченность женщин в политику, их участие в предпринимательстве, время на заботу о детях. В случае с продолжительностью жизни и средними зарплатами учитывалась не только разница между мужчинами и женщинами, но и уровень этих показателей относительно других регионов. «„Равенство, когда плохо всем“, не та интерпретация рейтинга, к которой мы стремимся», — пояснили составители списка.
Магаданская область возглавила антирейтинг из‑за большого разрыва в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами (11,8 года) и самой высокой разницей в зарплатах (женщины в среднем получают на 51% меньше мужчин). Кроме того, в магаданской облдуме из 21 депутата лишь две женщины, а на мужчин приходится только 11% общего времени заботы о детях (худший показатель среди регионов).
Чечня оказалась в антилидерах из‑за других показателей: среди 41 депутата регионального парламента нет ни одной женщины, а на заботу о детях мужчинами уделяется всего 12% общего времени. При этом разрыв в ожидаемой продолжительности жизни здесь очень низкий — 5,7 года, а гендерный разрыв в оплате труда небольшой — 18% (но одновременно низкие доходы).
Всего в список неблагополучных исследователи включили 15 регионов, треть из которых относится к Приволжскому федеральному округу.
Наиболее благополучная ситуация в Москве, Тюменской, Тульской и Волгоградской областях. В лидерах также Республика Коми и Чукотка, но в этих регионах одни из самых высоких разрывов в зарплатах и низкая ожидаемая продолжительность жизни.
Москва с большим отрывом на первом месте. В столице ожидаемая продолжительность жизни между мужчинами и женщинами различается лишь на 7,2 года, небольшой гендерный разрыв в оплате труда (18%) при больших зарплатах, а местная городская дума — самый гендерно-сбалансированный парламент в стране (19 из 44 депутатов женщины).
Авторы сравнили ситуацию в российских регионах с Исландией, которая занимает первые места в международных рейтингах гендерного равенства. Если взять показатели Исландии за 10, то средний российских регион по каждому из критериев получит примерно 4 балла (исключение — разрыв в оплате труда, где у среднего субъекта будет 5,4 балла).
По данным ООН, в 2022 году Россия стала мировым лидером по разрыву в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. В Росстате сообщали, что этот показатель составил 10,2 года.
В пресс-службе Минздрава связали региональные и гендерные различия относительно ожидаемой продолжительности жизни с «социокультурными особенностями и традициями» территорий. «В субъектах с наименьшим уровнем отличий отмечается также низкий уровень потребления табака и минимальное потребление алкоголя, в том числе крепкого. Это снижает как распространенность рискового поведения, <…> так и развития хронических неинфекционных заболеваний», — цитирует «Коммерсант» комментарий ведомства.