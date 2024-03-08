Магаданская область и Чечня признаны самыми гендерно неравноправными регионами России

В основе рейтинга пять показателей — разрыв в оплате труда, ожидаемая продолжительность жизни, вовлеченность женщин в политику, их участие в предпринимательстве, время на заботу о детях. В случае с продолжительностью жизни и средними зарплатами учитывалась не только разница между мужчинами и женщинами, но и уровень этих показателей относительно других регионов. «„Равенство, когда плохо всем“, не та интерпретация рейтинга, к которой мы стремимся», — пояснили составители списка.