Умер автор манги Dragon Ball Акира Торияма

Похороны Ториямы уже состоялись. На них присутствовало лишь малое число родственников, как и просил покойный. В Bird Studio поблагодарили фанатов по всему миру, но попросили воздержаться от вопросов к членам семьи художника. В студии заявили, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью основателя.