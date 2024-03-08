Умер автор манги Dragon Ball Акира Торияма

В возрасте 68 лет скончался японский художник Акира Торияма — создатель манги и аниме-франшизы Dragon Ball. Об этом сообщила пресс-служба студии Bird Studio, которую создал Торияма.
Там отметили, что художник умер от субдуральной гематомы — скоплении крови в мозге, которая вызывает его сдавливание. Обычно она возникает при тяжелой черепно-мозговой травме.
«Наша общая большая потеря в том, что он не успел закончить несколько проектов, будучи в процессе создания, приступив к работе с большим энтузиазмом», — добавили в аниме-студии.
Похороны Ториямы уже состоялись. На них присутствовало лишь малое число родственников, как и просил покойный. В Bird Studio поблагодарили фанатов по всему миру, но попросили воздержаться от вопросов к членам семьи художника. В студии заявили, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью основателя.
Манга Dragon Ball дебютировала в 1984 году. В ней рассказывается о мальчике c обезьяньим хвостом по имени Сон Гоку. Герой путешествует по миру в поисках мистического «жемчуга дракона», который, по легенде, исполняет любое желание, если собрать его вместе.
Dragon Ball — одно из самых популярных японских произведений. По манге сняты три аниме-сериала, 20 анимационных фильмов, две игровые картины и несколько видеоигр. К 2019 году было продано около 350 млн копий манги.
Торияма также участвовал в разработке дизайна персонажей в играх Dragon Quest, Chrono Trigger и Blue Dragon.