Во всех вузах с сентября введут курс «История религий России»

Курс «История религий России» появится с нового учебного года во всех российских университетах. Сейчас его апробация проходит в 28 вузах, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.
«Курс нацелен на представление адекватных и актуальных знаний о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности», — заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Советник департамента Управления президента по внутренней политике Павел Котылев отметил, что в первую очередь курс будут изучать на социогуманитарных направлениях, таких как история, философия, теология и религиоведение. Но в виде отдельного модуля он будет интегрироваться в образовательные программы всех направлений.
Модуль состоит из трех основных разделов и сгруппированных по ним тем. Он внедряется по поручению Владимира Путина. Типовая программа разработана специалистами МГУ имени Ломоносова и Российского социального университета.