Во всех вузах с сентября введут курс «История религий России»

Советник департамента Управления президента по внутренней политике Павел Котылев отметил, что в первую очередь курс будут изучать на социогуманитарных направлениях, таких как история, философия, теология и религиоведение. Но в виде отдельного модуля он будет интегрироваться в образовательные программы всех направлений.