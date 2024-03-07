Лора Дерн снимется в новом фильме Ноя Баумбаха для Netflix

У проекта пока нет названия. В нем снимутся, помимо Дерн, Райли Кио («Дейзи Джонс и the Six», «Удача Логана»), Билли Крудап («Крупная рыба», «Куда ты пропала, Бернадетт?»), Джордж Клуни («Потомки») и Адам Сэндлер («Сказки на ночь»).