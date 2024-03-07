Лора Дерн снимется в новом фильме Ноя Баумбаха для Netflix

Американская актриса Лора Дерн, известная по сериалам «Твин Пикс» и «Большая маленькая ложь», снимется в новом фильме Ноя Баумбаха. Картину выпустит стриминговый сервис Netflix, сообщил Collider.
У проекта пока нет названия. В нем снимутся, помимо Дерн, Райли Кио («Дейзи Джонс и the Six», «Удача Логана»), Билли Крудап («Крупная рыба», «Куда ты пропала, Бернадетт?»), Джордж Клуни («Потомки») и Адам Сэндлер («Сказки на ночь»).
Сюжет будущего кино держится в секрете. Известно только, что лента будет «смешным и эмоциональным фильмом о взрослении взрослых людей». Баумбах напишет сценарий вместе с актрисой Эмили Мортимер.
Режиссер также выступит продюсером картины вместе с Эми Паскаль («Веном», «Маленькие женщины») и Дэвидом Хейманом («Гарри Поттер», «Я — легенда», «Гравитация», «Барби»).
Когда фильм выйдет на Netflix, неизвестно. Также неясно, когда начнутся съемки ленты.
Ноа Баумбах известен как автор фильмов «История о супружестве», «Госпожа Америка», «Белый шум» и «Милая Фрэнсис». Он также — успешный сценарист, недавно получивший номинацию на «Оскар» за адаптированный сценарий ленты «Барби».