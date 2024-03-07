Николас Кейдж и его сыновья спасаются от чудовищ в трейлере «Судной ночи в Аркадии»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Судная ночь в Аркадии», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж («Невыносимая тяжесть огромного таланта», «Сокровище нации», «Без лица», «Семьянин»).
Действие картины развернется в недалеком будущем, когда жизнь на Земле оказывается уничтожена. В этом мире отцу Полу и его близнецам-подросткам Томасу и Джозефу приходится наслаждаться спокойствием днем, но мучиться по ночам.
Когда солнце заходит, улицы заполоняют свирепые твари, готовые убить любого на своем пути. Когда однажды Томас не возвращается домой вечером, Пол покидает свою безопасную ферму и отправляется на поиски сына.
Согласно сюжету, герою Кейджа удается найти мальчика. Но Пол получает тяжелое ранение в битве с чудовищами. Теперь уже его детям приходится придумать план, как пережить ночь и спасти себя самих и отца.
Как показывает трейлер фильма, сохранить жизни троице окажется непросто. Герои окажутся в ловушке и встретятся лицом к лицу со своими самыми жуткими страхами.
Режиссером «Судной ночи в Аркадии» выступил Бен Брюэр, ранее снявший боевик «Доверие» — тоже с Кейджем. Сценарий картины написал Майкл Найлон, автор идеи фильма «Дикий» с Джейсоном Момоа.
В актерский состав ленты вошли Джейден Мартелл («Достать ножи»), Сэди Совералл («Солтберн»), Макс Дженкинс («Восьмое чувство»), Джо Диксон («Мумия возвращается»), Саманта Кохлан, Дэйр Макмахон и Джоэль Гильман.
«Судная ночь в Аркадии» выйдет в российский прокат 18 апреля.