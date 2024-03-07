Во Франции мужчина нашел скелет динозавра во время прогулки с собакой

Во Франции мужчина нашел почти целый скелет динозавра возрастом 70 млн лет во время прогулки с собакой. Об этом сообщил Washington Post.
25-летний Дамьян Боскетто наткнулся на большую кость в коммунне Монтулье в Окситании в 2022 году. Мужчина увлекается палеонтологией, поэтому сразу заподозрил, что кость может представлять ценность для науки.
Он рассказал о находке местным ученым. Те провели раскопки и обнаружили, что Боскетто нашел окаменелого титанозавра — крупного травоядного динозавра, жившего 150-66 млн лет назад. Длина найденного скелета составила более 9 метров.
«Во время прогулки с собакой оползень на краю скалы обнажил кости различных скелетов. Это были упавшие кости, поэтому изолированные. После нескольких дней раскопок мы поняли, что это были соединенные кости», — рассказал Боскетто.
Палеонтологи в течение двух лет не рассказывали о сделанном открытии, чтобы защитить останки динозавра от вандалов. В будущем они планируют выставить скелет титанозавра в Музее Крузи — в нем Боскетто работает волонтером.
«Это редкое и исключительное открытие о Франции и Европе. В тот день, когда мы увидели, что это практически целый динозавр, волнение было на пределе», — признался Боскетто.
Он добавил, что ученым пока не удалось найти бедренную кость динозавра, жившего примерно 70 млн лет назад, и его череп. Тем не менее, палеонтологи надеются отыскать их во время будущих раскопок.
«Это открытие укрепило мое желание принимать участие в научных исследованиях и позволило возобновить изучение палеонтологии», — заявил Боскетто. Он отметил, что решил бросить работу в топливной промышленности и всерьез заняться наукой.